Mega-Sena sorteará neste sábado R$ 40 milhões

A expectativa está alta para o concurso 2636 da Mega-Sena, que acontecerá neste sábado (23). O prêmio estimado para quem acertar os seis números é de incríveis R$ 40 milhões, fazendo com que apostadores de todo o Brasil sonhem com a possibilidade de mudar suas vidas da noite para o dia.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo, e a boa notícia é que você poderá acompanhar tudo ao vivo. A transmissão estará disponível nas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e no canal oficial da Caixa no YouTube. Portanto, não importa onde você esteja, você poderá conferir os números sorteados em tempo real.

As apostas para este concurso especial podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do próprio sábado. Você tem duas opções: visitar uma das diversas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou fazer sua aposta pela internet, utilizando o site oficial da Caixa. O valor de um jogo simples, com seis números marcados, é de R$ 5, um investimento relativamente pequeno considerando o prêmio que está em jogo.