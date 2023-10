Mega-Sena sorteia nesta terça-feira R$ 29 milhões

Nesta quarta-feira, a partir das 20h (horário de Brasília), o concurso 2.640 da Mega-Sena terá as suas seis dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo. O sorteio será transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa, incluindo Facebook e Youtube.

O prêmio principal da Mega-Sena está acumulado e está estimado em R$ 29 milhões, aguçando o interesse de jogadores em todo o Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os interessados em participar do sorteio têm até as 19h (horário de Brasília) do mesmo dia para realizar suas apostas. Elas podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, presentes em todo o país, ou de forma online.

Para jogar, basta preencher um volante com seis números marcados. O custo do jogo simples, com seis números, é de R$ 5. É importante lembrar que, para concorrer ao prêmio, as apostas devem ser feitas dentro do horário limite estipulado pela Caixa.