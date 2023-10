Mega-Sena sorteia nesta terça prêmio acumulado em R$ 34 milhões

Nesta segunda-feira, 17 de outubro, a Mega-Sena realizará o sorteio do concurso 2.645, com a chance de premiar um sortudo com o prêmio principal de R$ 30 milhões. O sorteio ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, situado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. Os interessados podem acompanhar a transmissão ao vivo do sorteio pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Caso um único apostador acerte as seis dezenas sorteadas e opte por investir todo o valor na poupança, poderá receber R$ 224,7 mil de rendimento já no primeiro mês.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, que estão espalhadas por todo o país. Além disso, os apostadores têm a opção de fazer suas apostas pela internet. O jogo simples, marcando seis números, tem o custo de R$ 5. Esta é a oportunidade de concorrer ao prêmio milionário e quem sabe realizar seus sonhos.