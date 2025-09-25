A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 54 milhões nesta quinta-feira (25)

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília.

25/09/2025 às 13:17

Foto: Reprodução

Notícias do Brasil – As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Agência Brasil

