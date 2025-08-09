Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 9 milhões neste sábado (09)

Notícias do Brasil – O concurso 2.899 da Mega-Sena será realizado hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado e pode chegar a R$ 9 milhões.

A transmissão ao vivo do sorteio será feita pelo canal da Caixa no YouTube e nas páginas oficiais da Caixa Loterias no Facebook.

As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O valor mínimo para um jogo simples, com seis números marcados, é de R$ 6.

Agência Brasil