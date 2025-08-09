A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 9 milhões neste sábado (09)

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília.

Por Fernanda Pereira

09/08/2025 às 10:30

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 9 milhões neste sábado (09)

Foto: Agência Brasil

Notícias do Brasil – O concurso 2.899 da Mega-Sena será realizado hoje, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio principal está acumulado e pode chegar a R$ 9 milhões.

PUBLICIDADE

A transmissão ao vivo do sorteio será feita pelo canal da Caixa no YouTube e nas páginas oficiais da Caixa Loterias no Facebook.

Leia mais em: Por que o Dia dos Pais é comemorado em agosto no Brasil? Entenda a origem da data

PUBLICIDADE

As apostas podem ser feitas até as 19h em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. O valor mínimo para um jogo simples, com seis números marcados, é de R$ 6.

Agência Brasil

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

Colisão entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Entre os feridos, 26 foram encaminhados a hospitais em estado moderado, 12 em estado grave.

há 8 minutos

Política

Ativista foge para Europa e recebe asilo após ser ameaçada de prisão por dizer que Erika Hilton é homem

Por questões de segurança, o país que a acolheu não foi divulgado.

há 18 minutos

Política

TCU recomenda que Câmara investigue gastos de Eduardo Bolsonaro nos EUA

O órgão quer saber se a viagem, alvo de questionamentos, foi custeada com dinheiro público.

há 33 minutos

Polícia

Homem é preso por cárcere privado, tráfico e crime ambiental no interior do AM

Polícia apreendeu arma, drogas, dinheiro e uma tartaruga durante a ação no município.

há 42 minutos

Polícia

Polícia procura padrasto suspeito de abusar de menina de 10 anos em Manaus  

Felipe da Silva Freire, 26, teve pedido de prisão preventiva decretado.

há 2 horas