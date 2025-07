Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 49 milhões; veja os números

Notícias do Brasil – O sorteio do concurso 2.894 da Mega-Sena foi realizado nesta terça-feira (29), com um prêmio estimado em R$ 49 milhões. As dezenas sorteadas foram: 05 – 21 – 24 – 25 – 29 – 49.

A Caixa Econômica Federal divulgará nas próximas horas se houve algum apostador que acertou as seis dezenas ou se o prêmio acumulou mais uma vez. Além disso, será publicado o detalhamento dos prêmios para quem acertou quatro (quadra) ou cinco números (quina).

Para quem deseja concorrer aos próximos concursos da Mega-Sena, é possível fazer as apostas em qualquer casa lotérica credenciada até as 19h do dia do sorteio. O jogo mínimo, com seis números, custa R$ 5.

O apostador pode optar por escolher de seis a 15 dezenas no volante ou deixar que o sistema selecione os números aleatoriamente por meio da opção “Surpresinha”. Já quem prefere repetir a mesma aposta por mais de um sorteio pode utilizar o recurso “Teimosinha”, válido por dois, quatro ou oito concursos consecutivos.

Outra alternativa popular é o Bolão Caixa, que permite formar grupos de apostas para aumentar as chances de ganhar — e dividir o valor do prêmio entre os participantes.

A Mega-Sena é conhecida por premiar valores milionários e transformar a vida dos vencedores. O próximo sorteio está previsto para esta quinta-feira (31), caso não haja ganhadores no concurso atual.