Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8 milhões nesta terça-feira

Notícias do Brasil – O concurso 2.857 da Mega-Sena terá seu sorteio realizado nesta terça-feira (29), a partir das 19h (horário de Manaus), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. A Caixa Econômica Federal transmitirá o sorteio ao vivo pelo canal oficial no YouTube e na página das Loterias Caixa no Facebook.

O prêmio principal está acumulado e estimado em R$ 8 milhões. Interessados em concorrer podem registrar suas apostas até as 18h (horário de Manaus), em qualquer casa lotérica credenciada ou por meio das plataformas digitais da Caixa.

Para participar, o apostador deve escolher seis números e realizar um jogo simples, que tem o custo de R$ 5. Além do prêmio principal para quem acertar todas as seis dezenas, a Mega-Sena também premia apostas que acertarem quatro ou cinco números.

A Mega-Sena é uma das loterias mais populares do Brasil, e os sorteios costumam atrair milhões de apostadores em busca da tão sonhada mudança de vida. Vale lembrar que as apostas online podem ser feitas diretamente no site da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível para Android e iOS.