Melhem critica foto de Dani com Cara de Sapato, acusado de importunação sexual

Marcius Melhem criticou Dani Calabresa na manhã deste domingo (7). O ex-diretor de humor da Globo, que é acusado de assédio pela comediante, comentou o fato de Dani ter tirado uma foto com Cara de Sapato, acusado de importunação sexual, durante o Luan City, festival comandado por Luan Santana que aconteceu em São Paulo.

“Pois é, né? Obrigado a todos. Aos que sempre enxergaram e aos que enxergam agora”, disse Marcius em uma publicação no Twitter, sem citar Dani Calabresa.

“Gente, me sinto tendo ido ao show ontem, de tanto que me marcam. Zero surpresa. A quem prestou sororidade achando que ela faria o mesmo, não sabe nada da figura. Ali – e em qualquer situação – o que vale é a ‘vantagem’. Quem não acordou ainda, acorde, que dá tempo”, completou ele.

Cara de Sapato e MC Guimê foram expulsos de um reality show este ano, ambos acusados de importunação sexual. Dani apresenta um quadro no programa do qual o lutador fez parte e tirou uma foto com ele e com a ganhadora da atração, Amanda Meirelles.

Dani Calabresa e outras mulheres dizem ter sido assediadas por Marcius Melhem quando ele ocupava o cargo de diretor do núcleo de humor da Globo. Após as acuações, o humorista foi demitido da emissora em 2020 e os comediantes travam uma batalha legal. Melhem nega as acusações feitas por Calabresa.

