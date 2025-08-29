A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mendonça vai liberar acesso a investigações sobre fraude no INSS, diz CPI

A ideia é tornar pública todas essas informações recebidas do STF em até dois meses.

29/08/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça deve liberar acesso a investigações sobre frades no INSS à Comissão Parlamentar que investiga o caso no Congresso A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 27, pelos presidente e relator da CPI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG) e deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

Segundo os parlamentares, a CPI poderá receber do STF as investigações da que não forem sigilosos e que não estejam ainda sob investigação da Polícia Federal.

PUBLICIDADE

A ideia, segundo Viana, é tornar pública todas essas informações recebidas do STF em até dois meses. Ambos estiveram reunidos com Mendonça no STF nesta quarta-feira, 27.

“O ministro colocou com muita tranquilidade que o STF poderá colaborar naqueles documentos que não forem sigilosos”, afirmou Viana. “Está sob a responsabilidade dele uma investigação técnica, e naquilo que for possível, haverá compartilhamento.”

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira, 25, o ministro Dias Toffoli perdeu o controle da investigação sobre as fraudes no INSS no STF. Mendonça virou o responsável.

Na semana passada, o procurador-geral da República,Paulo Gonet,pediu que o caso saísses das mãos do ministro Dias Toffoli e houvesse uma redistribuição. O presidente do STF, ministroLuís Roberto Barroso, acolheu o pedido e, após sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

PUBLICIDADE

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

O presidente da CPI também anunciou que pretende fazer acareações entre ex-ministros da Previdência e diretores e presidentes das associações que tiveram acesso à pasta enquanto as fraudes estava em curso, caso detecte versões diferentes desses envolvidos.

PUBLICIDADE

Primeiro, segundo o plano, serão ouvidos os ex-ministros, e depois os diretores e presidentes das associações. “Se informações que recebermos dos ministros não forem de acordo com o que os diretores dos sindicatos e das associações colocarem, teremos de fazer acareações para saber quem eventualmente teria mentido, e onde omitiram informações à CPMI”, afirmou Viana.

Na sessão inaugural da CPI do INSS, a comissão aprovou o convite de todos aqueles que ocuparam o ministério da Previdência entre 2015 e 2025 e a convocação de dez presidentes do INSS e diretores de associações citadas nas investigações.

A CPI do INSS deve ser uma dos principais problemas para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste segundo semestre. Com data final prevista em março de 2026, a comissão está sob controle da oposição, que, em articulação silenciosa, venceu os governistas, que já tinham plano fechado para controlar os trabalhos do colegiado.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Brasil

Ministros do STF livram igreja Universal de multa de R$ 23 milhões; entenda motivo

Por 4 votos a 1, os ministros da Segunda Turma do STF anularam decisão contra a igreja.

há 1 hora

Mundo

Milei diz que denúncias de suborno contra sua irmã de farsa e sai mais forte após pedradas

O argentino acrescentou que o escândalo teria sido produzido por uma “casta” política que quer prejudicá-lo.

há 2 horas

Brasil

Lula compra briga com os EUA e coloca economia brasileira em risco com lei de reciprocidade

Especialistas alertam que a medida, anunciada como resposta ao chamado “tarifaço” de Donald Trump, pode gerar um efeito contrário ao esperado.

há 3 horas

Brasil

STF forma maioria e mantém Robinho preso por estupro coletivo

O ex-atacante foi preso por estupro coletivo cometido na Itália em 2013.

há 3 horas

Amazonas

Sine oferta 474 vagas de emprego em Manaus nesta terça-feira

O atendimento ocorre das 8h às 16h.

há 4 horas