Menezes inicia expedição na BR-319, trecho até Humaitá para conhecer in loco a realidade da rodovia

Redação AM POST

Para conhecer a atual realidade da estrada federal BR-319 (que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO), coronel Menezes (Patriota) inicia nesta quarta-feira, 03/03, uma expedição saindo de Manaus até o município de Humaitá (a 591 km em linha reta da capital).

Menezes vai percorrer 650 km de rodovia para conhecer in loco a realidade da estrada. Recentemente, a Justiça Federal, por intermédio do Ministério Público Federal (MPF), determinou a suspenção das obras de recuperação de parte da rodovia, gerando insatisfação da população local e bancada federal.

“Conheço alguns trechos da rodovia, mas não até o município de Humaitá. Iniciarei essa expedição para conhecer a atual realidade da rodovia nesses 650 quilômetros que vai embasar um levantamento que estou fazendo”, justificou o coronel, que tem formação em Administração, Contabilidade e Engenharia.



A BR-319 foi inaugurada em 1976 e compreende 885 quilômetros, iniciando em Manaus e finaliza em Porto Velho, capital de Rondônia, sendo a única rodovia que liga os estados do Amazonas e de Roraima com o restante do país. Para se ter uma ideia, a rodovia interliga 22 municípios, entre as regiões dos rios Madeira e Purus.

A recuperação total da BR-319 é uma queda de braço travada há muitos governos, principalmente pelo não entendimento entre ministérios e órgãos ambientais. Entretanto, foi um compromisso assumido no início da gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), no qual garantiu a recuperação da rodovia, assim como de outras estradas federais brasileiras.

*Com informação da Assessoria de Imprensa