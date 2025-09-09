A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Menina de 10 anos morre após ser espancada por colegas dentro de escola

O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil.

09/09/2025 às 03:00

Ver resumo

Notícias do Brasil – Uma tragédia abalou o município de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, após a morte de uma criança de 10 anos vítima de agressões dentro de uma escola municipal. O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, levanta sérias preocupações sobre a segurança no ambiente escolar e a responsabilidade das instituições de ensino diante de episódios de violência entre estudantes.

PUBLICIDADE

De acordo com as autoridades, a ocorrência foi registrada na última quarta-feira (4), na Delegacia da 188ª Circunscrição de Belém do São Francisco. A menina foi socorrida e levada inicialmente a uma unidade hospitalar local, mas devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para Recife. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado na noite de sábado (7).

Leia também: Carlinhos Maia se pronuncia após viralizar vídeo do surto de Patixa em aeroporto; veja o que ele disse

PUBLICIDADE

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e identificar as responsabilidades. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação das agressões ou quantos colegas estariam envolvidos no episódio. “Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos”, informou a corporação em nota oficial.

O caso gerou grande comoção na cidade de pouco mais de 22 mil habitantes, onde a vítima estudava. Pais e moradores cobram providências imediatas.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Brasil

Flávio Bolsonaro diz que STF ‘entregará cabeça de Moraes na bandeja’

Segundo o senador, os ministros “sabem que ele (Moraes) foi longe demais”.

há 5 minutos

Brasil

Saiba quem é o ‘Porquinho da Paulista’, artista que foi atacado por homem com garfo

O porquinho da paulista costuma cantar e dançar e reunir uma multidão para assistir as apresentações.

há 1 hora

Brasil

Polícia encontra pernas humanas e pé que podem ser de mulher esquartejada por publicitário

O suspeito teve a prisão decretada.

há 2 horas

Mundo

Protesto contra bloqueio de redes sociais no Nepal deixa pelo menos 19 mortos

As manifestações tomaram conta das ruas ao redor do prédio do Parlamento, cercado por milhares de pessoas indignadas.

há 3 horas

Desaparecidos

Polícia pede ajuda para localizar homens e mulher desaparecidos no Amazonas

Entre os desaparecidos estão três homens e uma mulher.

há 4 horas