Menina de 10 anos morre após ser espancada por colegas dentro de escola

Notícias do Brasil – Uma tragédia abalou o município de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, após a morte de uma criança de 10 anos vítima de agressões dentro de uma escola municipal. O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, levanta sérias preocupações sobre a segurança no ambiente escolar e a responsabilidade das instituições de ensino diante de episódios de violência entre estudantes.

De acordo com as autoridades, a ocorrência foi registrada na última quarta-feira (4), na Delegacia da 188ª Circunscrição de Belém do São Francisco. A menina foi socorrida e levada inicialmente a uma unidade hospitalar local, mas devido à gravidade do quadro, precisou ser transferida para Recife. Apesar dos esforços médicos, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado na noite de sábado (7).

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do crime e identificar as responsabilidades. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a motivação das agressões ou quantos colegas estariam envolvidos no episódio. “Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos”, informou a corporação em nota oficial.

O caso gerou grande comoção na cidade de pouco mais de 22 mil habitantes, onde a vítima estudava. Pais e moradores cobram providências imediatas.