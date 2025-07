Menina de 2 anos morre após ataque de pitbull da família no quintal de casa

Notícias do Brasil – Um caso trágico comoveu moradores de Campinas (SP) na manhã desta segunda-feira (21), quando uma menina de apenas dois anos foi fatalmente atacada pelo cachorro da própria família. O animal, um pitbull adulto, atacou a criança no quintal da residência onde ela morava com os pais.

Segundo relatos de vizinhos, a menina brincava no quintal sob o olhar da mãe quando, de forma repentina, o cão avançou violentamente contra ela. O ataque foi direcionado ao pescoço da criança, e o cachorro a sacudiu no ar com extrema agressividade. A mãe entrou em desespero e tentou conter o animal, mas não conseguiu impedir a tragédia.

PUBLICIDADE

Leia também: Familiares e amigos dão o último adeus ao psicólogo Manoel Brandão em Manaus

“Ela gritava desesperada. A cena era chocante. A menina já estava toda ensanguentada e o cachorro não largava”, contou uma moradora da vizinhança, visivelmente abalada.

A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o cão ainda atacando a criança.A Polícia Militar foi chamada e, ao chegar ao local, encontrou o cão ainda atacando a criança. Os agentes precisaram disparar três tiros para conter o animal. Mesmo ferido, ele ainda apresentava sinais vitais. A criança, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e já estava sem vida.

PUBLICIDADE

A mãe da menina entrou em estado de choque e foi levada ao hospital, onde recebeu atendimento médico e suporte psicológico. O pai não se encontrava na residência no momento do ocorrido.

O pitbull havia sido adotado pela família dois meses antes e, até então, não apresentava sinais de agressividade, segundo os familiares. O animal foi recolhido pelo Centro de Zoonoses e permanece sob observação.