Menina de 5 anos morre após ser atingida por tronco em escola de São Bernardo do Campo

Uma criança de 5 anos faleceu nesta segunda-feira, 11, após ser atingida por um tronco no pátio da Escola Municipal Lauro Gomes, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A criança foi levada ao pronto-socorro da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como morte suspeita-acidental e será investigado pelas autoridades policiais, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP).

Agentes da Guarda Civil Municipal, responsáveis pela segurança da unidade escolar, ouviram o chamado de ajuda de uma professora por volta das 10h20 e prestaram os primeiros socorros à vítima, que estava “caída ao lado de um tronco de árvore”, conforme registrado no boletim policial.

Apesar dos cuidados prestados, a menina não resistiu e veio a falecer. Funcionários da escola estão sendo interrogados pela polícia, e o Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) foram acionados para a realização de exames.

Em nota, a prefeitura de São Bernardo diz “lamentar profundamente a fatalidade” na escola e informa que uma “ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente.” Ainda de acordo com administração municipal, nenhuma outra criança foi atingida, e a Emeb Lauro Gomes teve as aulas suspensas para a realização dos trabalhos de investigação.

“A Prefeitura de São Bernardo lamenta profundamente a fatalidade ocorrida na manhã desta segunda-feira (11/9), na Emeb Lauro Gomes. Foi oferecido, imediatamente, todo o apoio à família da vítima e uma ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente. Nenhum outro aluno foi atingido. O local foi isolado e as aulas suspensas para auxiliar na investigação”, disse a administração em nota.

Estadão Conteúdo