Menina de 6 anos é baleada na cabeça e morre durante briga de trânsito

Uma triste ocorrência abalou a Região Metropolitana de Belo Horizonte neste domingo (21), quando uma menina de apenas 6 anos perdeu a vida após ser baleada na cabeça durante uma briga de trânsito na Rodovia Fernão Dias, entre Betim e Contagem.

Melissa Maria Ribeiro, moradora de Raposos, na Grande BH, foi levada às pressas para o Hospital Municipal de Contagem, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. O incidente ocorreu quando a família voltava para casa após sair de um restaurante.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 17h, o carro da família foi fechado por um Uno branco, e um dos ocupantes do veículo agressor efetuou disparos na direção do carro da vítima. A bala atingiu a menina Melissa.

O pai da criança encontrou uma viatura que o auxiliou a abrir caminho até o Hospital Municipal de Contagem. No carro, além da pequena Melissa, estavam uma criança de 3 anos, o pai e a avó das crianças.

A Polícia Militar está em busca do autor dos disparos, realizando buscas para identificar e capturar o responsável pelo ato violento. O veículo atingido passou por perícia no estacionamento do hospital municipal.

Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo da menina foi submetido à necropsia no Instituto Médico Legal e liberado para a família. A investigação dos fatos está em andamento e sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal.

Redação AM POST