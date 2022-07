Menina de 6 anos morre após ter pescoço cortado por linha com cerol

Redação AM POST*

Uma criança de 6 anos morreu e um bebê de 1 ano ficou ferido após serem feridos por linhas com cerol na Grande Belém. Os casos foram registrados no bairro do Paar, em Ananindeua, e na Pedreira, em Belém.

Segundo relatos, Yasmin Jéssica Sousa da Rocha, de 6 anos, tinha ido comprar açaí com o pai garupa de uma bicicleta. Na volta para casa, ainda como carona, a criança teve o pescoço cortado por uma linha de pipa na tarde desta quinta-feira (7/8). A menina chegou a ser socorrida por familiares e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Ananindeua, mas não resistiu e morreu na unidade.

Outro caso semelhante ocorreu na última quarta-feira (6/7) com um bebe, de apenas um ano de idade, que teve o pescoço cortado enquanto saia de um carro de aplicativo no colo da mãe. O caso ocorreu na Travessa Timbó, entre as ruas Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma, no bairro da Pedreira, em Belém.

O bebê foi socorrido pelo próprio motorista de aplicativo que levou a criança até uma unidade hospitalar onde os atendimentos necessários foram realizados. O responsável pela linha com cerol não foi identificado.

