Menina de 7 anos desaparece durante festa e é encontrada morta em mata; população se desespera ao achar o corpo

Notícias do Brasil – Yasmin Pereira da Silva, de apenas 7 anos foi encontrada morta nessa segunda-feira (6/10) em uma área de mata próxima à casa onde morava, município de Carnaíba, no Sertão do Pajeú (PE) após desaparecimento no último domingo (5), durante uma festa de som automotivo realizada em um campo de futebol.

A criança participava do evento com a família. Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos de Yasmin com vida, dançando e vestida de vermelho. O registro foi feito minutos antes de ela desaparecer.

Após o sumiço, os familiares acionaram a Polícia Militar e registraram boletim de ocorrência. As buscas mobilizaram moradores mas infelizmente, o corpo da menina foi encontrado na manhã desta segunda-feira (6), em uma área de mata próxima à casa onde morava.

Veja o momento que encontraram o corpo da menina:

Uma menina identificada como Yasmin Pereira da Silva, foi encontrada mort4 na segunda-feira (06) em uma área de vegetação no distrito de Ibitiranga, em Carnaíba, no Sertão de Pernambuco. Ela havia desaparecido na noite do último domingo (05), por volta das 20h pic.twitter.com/QFr1idW8KL — Portal Leme Digital (@DeivideTvg) October 7, 2025

A Polícia Civil confirmou que quatro pessoas — três adolescentes e um homem adulto — foram detidas e levadas à Delegacia de Carnaíba, onde prestaram depoimento. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a perícia ainda apura se há indícios de violência física ou sexual.

O corpo de Yasmin Pereira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, e o caso é tratado como homicídio até a conclusão do laudo oficial. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do evento para tentar identificar os responsáveis pelo crime.