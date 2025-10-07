A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Menina de 7 anos desaparece durante festa e é encontrada morta em mata; população se desespera ao achar o corpo

Quatro suspeitos foram levados à delegacia para depor sobre o caso.

Por Natan AMPOST

07/10/2025 às 18:03

Notícias do Brasil – Yasmin Pereira da Silva, de apenas 7 anos foi encontrada morta nessa segunda-feira (6/10) em uma área de mata próxima à casa onde morava, município de Carnaíba, no Sertão do Pajeú (PE) após desaparecimento no último domingo (5), durante uma festa de som automotivo realizada em um campo de futebol.

A criança participava do evento com a família. Imagens de câmeras de segurança mostram os últimos momentos de Yasmin com vida, dançando e vestida de vermelho. O registro foi feito minutos antes de ela desaparecer.

Após o sumiço, os familiares acionaram a Polícia Militar e registraram boletim de ocorrência. As buscas mobilizaram moradores mas infelizmente, o corpo da menina foi encontrado na manhã desta segunda-feira (6), em uma área de mata próxima à casa onde morava.

Veja o momento que encontraram o corpo da menina:

A Polícia Civil confirmou que quatro pessoas — três adolescentes e um homem adulto — foram detidas e levadas à Delegacia de Carnaíba, onde prestaram depoimento. A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a perícia ainda apura se há indícios de violência física ou sexual.

O corpo de Yasmin Pereira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, e o caso é tratado como homicídio até a conclusão do laudo oficial. A Polícia Civil segue colhendo depoimentos e analisando imagens de câmeras de segurança próximas ao local do evento para tentar identificar os responsáveis pelo crime.

