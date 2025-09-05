A notícia que atravessa o Brasil!

Menina resgatada de cárcere nunca havia ingerido comida sólida, diz polícia

A criança de 6 anos nunca tinha ido à escola, estava suja e não havia tomado vacinas.

Por Fernanda Pereira

05/09/2025 às 09:24

Notícias do Brasil – Uma menina de 6 anos foi resgatada de um cárcere privado, em Sorocaba (SP), na última sexta-feira (29/8). Segundo as autoridades, a criança nunca havia ingerido alimentos sólidos, não tomava vacinas, não frequentava a escola e apresentava sinais de abandono, como cabelos bastante sujos.

A denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar levou a equipe, acompanhada pela Guarda Civil Municipal (GCM), até a residência no Jardim Santa Esmeralda. Lá, encontraram a criança em situação de extrema vulnerabilidade.

A delegada Renata Zanin, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, informou ao Metrópoles que a menina vivia isolada, sem contato com outras crianças, sem saber se comunicar e nunca tendo sido matriculada em uma unidade escolar. A mãe dela também foi encaminhada ao Conselho Tutelar, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Leia mais: Homem é preso por descumprir medida protetiva e manter companheira em cárcere privado no Amazonas

Após o resgate, a polícia solicitou a prisão dos pais e um mandado de busca para apurar as condições em que a menina era mantida. A vítima foi levada ao Conselho Tutelar, onde passa por acompanhamento médico e psicológico.

Na quarta-feira (4/9), os pais foram presos pela Polícia Civil e conduzidos à DDM de Sorocaba. Eles são investigados por sequestro e cárcere privado. Durante a ação, os celulares do casal também foram apreendidos para auxiliar nas investigações.

 

