Menino de 10 anos é encontrado enforcado após brincadeira

Um menino de 10 anos, que teve a identidade preservada, morreu enforcado em uma rede, nesse sábado (1º), durante uma brincadeira no município de Pacaraíma, em Roraima.

Segundo informações da mãe da vítima, o filho estava brincando com um primo em um dos quartos da residência quando ela ouviu um barulho vindo do local onde as crianças estavam. Ela só foi verificar o que tinha cerca de 15 minutos depois.

Ao entrar no cômodo, a mulher se deparou com a vítima na cama com o pescoço enrolado na rede já sem vida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Redação AM POST