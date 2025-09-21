Menino de 10 anos morre eletrocutado ao encostar em fio de telefonia energizado; assista

Notícias do Brasil – Um acidente trágico chocou os moradores de Anápolis, a 55 km de Goiânia, na tarde de sexta-feira (19). Um menino identificado como João Vitor, de apenas 10 anos, morreu após levar um choque elétrico ao encostar em um fio de telefonia que estava energizado na Rua Noêmia, no Setor Vila Jussara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada caída próxima a um poste de energia. Um bombeiro de folga que passava pelo local iniciou imediatamente manobras de massagem cardíaca, até a chegada das equipes de resgate. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participou da ocorrência, mas, apesar de todos os esforços, o garoto não resistiu.

Veja vídeo:

VÍDEO ‼️Câmeras registram criança que morreu ao pisar em fiação em Anápolis Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/Oes9bl8NkM — Portal 6 (@portal6noticias) September 19, 2025

Em nota, a empresa Equatorial Goiás lamentou a morte e esclareceu que o fio envolvido não fazia parte da rede elétrica, mas sim da rede de telefonia. A concessionária informou que o cabo havia entrado em contato com a luminária de um poste, ficando energizado e provocando a descarga elétrica fatal. A companhia declarou ainda que está colaborando com as autoridades competentes para o esclarecimento do caso.

INVESTIGAÇÃO ️ 'Perícia dará a resposta', explica delegado Cleiton Lobo sobre morte de criança eletrocutada em Anápolis Leia: https://t.co/XwO5Ae4GOl pic.twitter.com/6R52OusDV8 — Portal 6 (@portal6noticias) September 19, 2025

A Delegacia de Homicídios de Anápolis instaurou inquérito para apurar a responsabilidade pelo fio que causou a tragédia. O delegado Cleiton Lobo explicou que o cabo estava descascado, pouco visível e exposto de forma irregular, fatores que contribuíram para o acidente. A investigação busca identificar a empresa de telefonia responsável pela manutenção do material.

O corpo da criança foi enterrado neste sábado (20) em meio a muita comoção de familiares e amigos.