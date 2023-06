Nesta sexta-feira, 16, foi localizado o corpo de Thiago Vinicius, de apenas 2 anos, que estava desaparecido desde sábado, 10, em Londrina, no Paraná. O menino sumiu após sair para um passeio com a mãe e o padrasto, no parque Daisaku Ikeda.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança foi encontrada no rio Tibagi, a 10 KM de onde foi visto pela última vez. As águas abaixaram cerca de 50 centímetros e foi possível localizar o corpo.

De acordo com a Polícia, a visitação ao local está suspensa desde 2016 quando as margens do ribeirão Três Bocas desbarrancaram, mas a família deu um passeio pelo parque mesmo assim. Eles chegaram a colocar a criança dentro do carro para ir embora.

A mãe da criança contou para os agentes que ela e o marido guardaram o restante das coisas no porta-malas e foram embora. Eles perceberam que Thiago não estava no carro após dirigirem 4 quilômetros. Ambos voltaram ao parque, mas ele não foi mais encontrado.

A investigação aponta suposta negligência com a criança, mas as diligências continuam para que não seja descartada outras hipóteses.

