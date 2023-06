Menino de 2 anos morre após se afogar em piscina de condomínio

Nessa terça-feira, 27, um menino de 2 anos morreu após se afogar em uma piscina no Condomínio Privê, localizado no Altiplano Leste, em Brasília. Uma aeronave, três viaturas e 11 militares foram encaminhados para atender a ocorrência.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), os familiares acionaram os agentes por volta das 16h. No local, eles encontraram a criança do lado de fora da piscina, desacordada e em parada cardiorrespiratória.

De acordo com o relato do pai da vítima, o menino ficou submerso por aproximadamente 10 minutos antes de ser retirado da água pela família. Os bombeiros tentaram reanimar a criança por aproximadamente 60 minutos, mas o garoto não resistiu e veio a óbito no local.

Redação AM POST