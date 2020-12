Menino de 4 anos morre ao receber descarga elétrica enquanto brincava

Redação AM POST

Um menino, identificado como José Felipe de Amorim Rocha, de 4 anos, acabou morrendo ao receber uma descarga elétrica enquanto brincava na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Testemunhas relataram que o menino brincava de bola enquanto a mãe se exercitava. Na ocasião, ele foi chutar a bola e acabou caindo sobre uma folha de alumínio que cobria um fio descascado e recebeu a descarga elétrica.

A criança ainda gritou e as pessoas correram para desligar a chave padrão de energia, mas ao chegar no hospital, ele ainda foi para a sala de reanimação, mas não resistiu e veio a óbito.