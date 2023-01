Menino de 8 anos cai do terceiro andar de prédio em SP

Nesta sexta-feira (20), um garoto de 8 anos caiu do terceiro andar de um prédio residencial. O caso ocorreu no bairro do Socorro, Zona Sul da capital paulista. As informações são do R7.

O Corpo de Bombeiros relatou que a criança foi socorrida consciente, mas um pouco confusa. Com dores no pescoço, em uma perna e em um braço, o menino foi levado para o Pronto Socorro do Hospital Campo Limpo.

O garoto caiu de uma altura aproximada de 7 metros.

Além dos bombeiros, uma equipe da 102° DP (Socorro) foi até o local da queda.

Fonte: Pleno.News