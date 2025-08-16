Michelle Bolsonaro ataca Lula: “pinguço” e responsável por tarifas impostas pelos EUA

Notícias do Brasil – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), presidente do PL Mulher, acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de provocar as tarifas impostas pelos Estados Unidos a parte dos produtos importados do Brasil. As declarações foram feitas neste sábado (16) durante um evento do PL Mulher em Natal, no Rio Grande do Norte.

Segundo Michelle, Lula “provoca” os Estados Unidos para que a família Bolsonaro “receba a culpa”. “Não tem como levar a sério o líder de uma nação de mais de 213 milhões de habitantes ironizar, criticar, uma potência como é os EUA”, afirmou.

Ela ainda criticou a atuação da diplomacia brasileira: “Uma diplomacia nanica, irresponsável. Foi oferecer jabuticaba para Trump, agora estamos colhendo abacaxis. Fica provocando para que a gente receba sanções para que a culpa ficar na nossa família. Sabe o que acontece quando você faz isso? Sanções são para países que estão prestes a perder a sua liberdade. São para países ditadores.”

O governo dos Estados Unidos aplicou uma taxa de 50% sobre parte das importações de produtos brasileiros, alegando desequilíbrio na relação comercial com o Brasil e uma “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu em processo criminal por supostamente participar de uma tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes, responsável pela ação na Corte, também sofreu sanções dos EUA com base na Lei Magnitsky.

Uma pesquisa do Instituto Datafolha divulgada na tarde deste sábado (16) indica que 35% dos entrevistados apontam Lula como responsável pelo tarifaço aplicado pelo presidente Donald Trump ao Brasil. Para 22%, o culpado seria Jair Bolsonaro; e 17% atribuem a responsabilidade ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente.