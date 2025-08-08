A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Michelle Bolsonaro diz que deputada petista avançou ‘violentamente sobre as partes íntimas’ de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta, recuperava seu assento na Mesa Diretora.

08/08/2025 às 21:35 - Atualizado em 08/08/2025 às 21:39

Notícias do Brasil – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou nesta sexta-feira, 8, um vídeo em suas redes sociais comentando episódios da obstrução dos trabalhos da Câmara executada pelos aliados do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que durou mais de 30 horas entre esta terça, 5, e quarta-feira, 6.

PUBLICIDADE

No comentário da publicação, Michelle afirma que a deputada federal Camila Jara (PT-MS) “avançou, violentamente, sobre as partes íntimas” do colega parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG).

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro e como forma de pressão para aprovação de propostas que podem beneficiar o ex-presidente.

PUBLICIDADE

Leia mais: Nikolas Ferreira acusa deputada petista de agressão durante sessão na Câmara; vídeo

PUBLICIDADE

Ao Estadão, a assessoria da deputada negou ter havido agressão e disse que a deputada afastou Nikolas durante um “empura-empurra” na Casa, que pode ter feito o deputado ter se desequilibrado.

Na gravação, Michelle fala sobre o caso da deputada bolsonarista Júlia Zanatta (PL-SC), que nas horas finais da obstrução, quando os amotinados receberam a notícia de que Motta convocou sessão para aquela noite, levou o bebê de quatro meses para o plenário da Casa e permaneceu na cadeira do presidente.

PUBLICIDADE

Devido à situação, o deputado federal Reimont (PT-RJ) disse ter acionado o Conselho Tutelar contra Zanatta.

“Risco? Risco de quê? Estar entre parlamentares agora é perigo? Ou será que o deputado petista deixou escapar que o verdadeiro risco estava ali, nos próprios membros da esquerda?”, questiona Michelle no vídeo, complementando na legenda que o “suposto perigo no plenário era a deputada Camila Jara”.

Nikolas afirmou em entrevista ao Programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 6, que a deputada “deu um soco nas partes baixas”. “Ainda bem que já fiz duas filhas, não tem nenhum risco”, disse o parlamentar, rindo.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Amazonas

Ipaam e Crea-AM firmam parceria para reforçar fiscalização ambiental no Amazonas

Parceria de cinco anos prevê ações conjuntas de fiscalização, capacitação e troca de informações para garantir conformidade técnica e ambiental.

há 19 minutos

Amazonas

Primeira-dama Janja programa visita ao Amazonas ainda neste mês

A informação foi confirmada nesta sexta-feira pelo superintendente da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Virgilio Viana.

há 35 minutos

Amazonas

Prefeito de Atalaia do Norte, Denis Paiva, é multado após deixar prejuízo de mais de R$ 19 milhões aos cofres públicos

O relatório do TCE-AM aponta um prejuízo total de R$ 19.629.776,63 para o erário, valor que o prefeito deverá devolver à prefeitura.

há 49 minutos

Política

Melhores amigos: Omar Aziz tenta ajudar Lula a fortalecer aliança com PSD

Lula busca apoio do partido que tem peso no Congresso Nacional.

há 50 minutos

Amazonas

Mãe e madrasta vão a júri popular acusadas de matar e torturar menino de 4 anos em Manaus

Juiz entendeu que há provas suficientes para que as acusadas sejam julgadas por homicídio, estupro de vulnerável e tortura.

há 1 hora