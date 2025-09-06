A notícia que atravessa o Brasil!

Michelle Bolsonaro diz que não sabe se participará atos de 7 de Setembro; veja motivo

Michelle é considerada uma das presenças mais aguardadas nos atos.

Por Natan AMPOST

06/09/2025 às 21:48

Notícias do Brasil – A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou, por meio de sua assessoria, que ainda não definiu se participará das manifestações previstas para o próximo domingo, 7 de Setembro. No entanto, caso decida comparecer, a previsão é que ela vá ao ato em São Paulo, na Avenida Paulista, principal ponto de concentração das mobilizações.

Michelle é considerada uma das presenças mais aguardadas nos atos. Reconhecida por sua oratória e baixa rejeição entre eleitores, a ex-primeira-dama, que é mulher e evangélica, recebe elogios de políticos de diferentes partidos por sua capacidade de diálogo.

Segundo a assessoria, a presença de Michelle nos atos dependerá do estado de saúde do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar há pouco mais de um mês. A participação dela será estudada com cautela, considerando as condições do ex-presidente.

A direita planeja atos em várias capitais do país, com o objetivo de criticar a prisão domiciliar de Bolsonaro e o julgamento por tentativa de golpe de Estado, que terá sequência na próxima semana no Supremo Tribunal Federal (STF).

Para ampliar sua presença mesmo à distância, Michelle Bolsonaro enviará um áudio que será reproduzido em diferentes atos. A assessoria destacou que, para preservar o conteúdo, a mensagem será disponibilizada apenas pouco antes do início das manifestações.

