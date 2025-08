Michelle Bolsonaro se manifesta após prisão domiciliar de Jair Bolsonaro: “Deus é o juiz”

Notícias de Política – A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de decretar prisão domiciliar para Jair Bolsonaro (PL) continua gerando repercussões políticas e sociais. No domingo (4), horas após a divulgação da medida, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou um versículo bíblico nas redes sociais: “E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz” (Salmo 50:6). A publicação foi interpretada como uma reação indireta à ordem judicial que impôs severas restrições ao ex-presidente.

Bolsonaro teve sua prisão domiciliar determinada por descumprir medidas cautelares anteriores, em especial o uso de redes sociais — inclusive por meio de terceiros — o que viola decisão judicial anterior. Como parte da nova ordem, Moraes determinou que Bolsonaro seja monitorado eletronicamente, proibiu visitas que não sejam de familiares diretos e advogados, vetou o uso de qualquer celular e impediu contato com réus do mesmo processo e com representantes estrangeiros.

A reação da ala bolsonarista foi imediata. Aliados classificaram a decisão do STF como uma “vingança política” e prometeram acionar instâncias internacionais para questionar a legalidade da medida. Já parlamentares da base governista e analistas jurídicos afirmaram que as restrições foram proporcionais à gravidade dos descumprimentos cometidos pelo ex-mandatário.

Entre as sanções impostas a Bolsonaro, estão:

Prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica;

Proibição de visitas, salvo de familiares e advogados;

Vedação ao uso de redes sociais, celulares e contato com co-investigados;

Proibição de diálogo com autoridades estrangeiras e diplomatas.

Enquanto a defesa do ex-presidente avalia estratégias para reverter a decisão, a manifestação de Michelle Bolsonaro reforça o tom espiritual que costuma embasar as falas da família. A ex-primeira-dama tem atuado como uma das principais vozes públicas do clã Bolsonaro desde o agravamento das investigações contra o marido.

A decisão do STF acirra ainda mais o clima político em Brasília e reacende os debates sobre os limites entre liberdade de expressão e obstrução de justiça. A oposição ao governo Lula também deve usar o episódio como combustível em discursos e mobilizações nos próximos dias.