Ministério da Saúde alerta para reforço da vacina contra covid-19

Agência Brasil

O Ministério da Saúde fez um alerta para que aqueles que tomaram a 1ª dose da vacina da covid-19 fiquem atentos à data do reforço. Isso porque 1,5 milhão de pessoas estão com a 2ª dose atrasada. E a ideia agora é fazer parcerias com os conselhos regionais de saúde para diminuir esse número.

E no Rio Grande do Sul isso já começou. O governo do estado está montando um esquema de busca ativa dessas pessoas que não completaram o esquema vacinal. Ana Costa, diretora da atenção primária da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, explicou que 114 mil pessoas não tomaram a segunda dose no prazo correto no estado ou não houve o registro adequado. Para diminuir esse número, Ana explica como vai ser essa ação.

De acordo com o Ministério da Saúde, mesmo que a segunda dose esteja atrasada é muito importante completar o esquema vacinal e isso não compromete a eficácia da imunização. Ana Costa fez um apelo para que as pessoas fiquem atentas aos prazos de reforço da vacina e para que as famílias auxiliem os idosos com a data da 2ª dose.

Para ela, a vacina, aliada a outras medidas sanitárias, é a saída mais eficaz para combatermos o coronavírus.

Segundo dados do Ministério da Saúde, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, têm capacidade de produzir 1 milhão de imunizantes por dia, o que garantiria 60 milhões de doses ao programa por mês.