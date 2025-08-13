Ministério da Saúde amplia oferta de camisinhas no SUS para aumentar prevenção

Notícias do Brasil – O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de dois novos modelos de camisinhas no Sistema Único de Saúde (SUS): versões texturizadas e fina, além da tradicional. A medida tem como objetivo aumentar a adesão ao uso de preservativos, principalmente entre jovens, e reforçar a prevenção contra HIV, sífilis, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.

A diversificação atende a diferentes preferências da população e busca estimular o uso contínuo e correto do preservativo. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE 2019), 59% das pessoas com 18 anos ou mais não usam camisinha em nenhuma relação sexual, enquanto apenas 22,8% afirmam usar sempre. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também apontou queda no uso de preservativos nos últimos anos, especialmente entre os jovens.

Os novos modelos vêm em embalagens modernas e mantêm a mesma eficácia de proteção dos preservativos tradicionais. A expectativa é distribuir 400 milhões de unidades em 2025. A ação faz parte da estratégia de Prevenção Combinada, que reúne métodos como preservativos, gel lubrificante, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP), diagnóstico e tratamento de ISTs, vacinação e campanhas de promoção da saúde sexual e reprodutiva.

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, sem necessidade de documentos ou limite de quantidade, garantindo acesso amplo a toda a população.

