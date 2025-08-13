A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ministério da Saúde amplia oferta de camisinhas no SUS para aumentar prevenção

Novos modelos texturizados e finos serão distribuídos gratuitamente para estimular uso entre jovens e reduzir infecções sexualmente transmissíveis.

Por Fernanda Pereira

13/08/2025 às 12:55

Ver resumo

Foto: reprodução

Notícias do Brasil – O Ministério da Saúde iniciou a distribuição de dois novos modelos de camisinhas no Sistema Único de Saúde (SUS): versões texturizadas e fina, além da tradicional. A medida tem como objetivo aumentar a adesão ao uso de preservativos, principalmente entre jovens, e reforçar a prevenção contra HIV, sífilis, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), além de evitar gestações não planejadas.

PUBLICIDADE

A diversificação atende a diferentes preferências da população e busca estimular o uso contínuo e correto do preservativo. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS/IBGE 2019), 59% das pessoas com 18 anos ou mais não usam camisinha em nenhuma relação sexual, enquanto apenas 22,8% afirmam usar sempre. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também apontou queda no uso de preservativos nos últimos anos, especialmente entre os jovens.

Os novos modelos vêm em embalagens modernas e mantêm a mesma eficácia de proteção dos preservativos tradicionais. A expectativa é distribuir 400 milhões de unidades em 2025. A ação faz parte da estratégia de Prevenção Combinada, que reúne métodos como preservativos, gel lubrificante, profilaxias pré e pós-exposição (PrEP e PEP), diagnóstico e tratamento de ISTs, vacinação e campanhas de promoção da saúde sexual e reprodutiva.

PUBLICIDADE

Os preservativos podem ser retirados gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde, sem necessidade de documentos ou limite de quantidade, garantindo acesso amplo a toda a população.

Leia mais: Tecnologia da Zona Franca impulsiona exames para detecção precoce de câncer no Amazonas

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

PF mira funcionários e ex-funcionários da Caixa em nova operação

Eles são acusados de fraudes de R$ 3 milhões contra o INSS

há 8 minutos

Brasil

Estudantes brasileiros participam de Olimpíada Internacional de Astronomia na Índia

Competição reúne jovens de 60 países e vai até 21 de agosto em Mumbai.

há 13 minutos

Brasil

Defesa de Bolsonaro tem prazo final para alegações em ação sobre tentativa de golpe

Advogados devem entregar nesta quarta-feira as últimas manifestações antes do julgamento da trama golpista no STF.

há 21 minutos

Amazonas

Tecnologia da Zona Franca impulsiona exames para detecção precoce de câncer no Amazonas

O estado tem a maior incidência de câncer de colo de útero do Brasil, com uma taxa 139%.

há 44 minutos

Amazonas

Amazonas disponibiliza vacinação contra HPV em crianças e adolescentes

Estratégias incluem vacinação nas escolas e busca ativa para aumentar cobertura e prevenir cânceres associados ao vírus.

há 60 minutos