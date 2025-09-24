A notícia que atravessa o Brasil!

Ministério da Saúde reforça rede de laboratórios para vigilância de gastroenterites virais

Encontro definiu diretrizes para unificar práticas e elevar a confiabilidade dos diagnósticos.

Por Fernanda Pereira

24/09/2025 às 14:00

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Notícias do Brasil – O Ministério da Saúde promoveu, em Brasília, uma reunião técnica com especialistas dos laboratórios de referência nacionais para tratar do monitoramento das gastroenterites virais. O encontro, realizado nos dias 18 e 19 de setembro pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS), definiu medidas para aprimorar os diagnósticos de Rotavírus e Norovírus e ampliar a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde (SUS) em surtos.

As discussões abordaram a padronização de métodos laboratoriais, a garantia da qualidade nos exames e a integração das informações entre os centros de referência. Também foram elencadas ações prioritárias para fortalecer a atuação dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN), incluindo capacitação de equipes e modernização de processos.

Segundo a coordenadora-geral de Laboratórios de Saúde Pública, Karen Gomes, “a iniciativa reforçou a importância da atuação integrada entre os Laboratórios de Referência e a Pasta, garantindo maior efetividade no acompanhamento das gastroenterites virais e contribuindo para o fortalecimento da vigilância em saúde no País”.

Rotavírus e Norovírus estão entre os principais causadores de diarreia aguda, com maior impacto em crianças menores de cinco anos. A prevenção depende de medidas de higiene, segurança da água e dos alimentos. Para o Rotavírus, a vacinação é ofertada gratuitamente pelo SUS.

