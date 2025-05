Ministério Público reabre caso Daniel Alves e leva julgamento ao Supremo da Espanha

Notícias Caiu na Rede – O Ministério Público de Barcelona apresentou nesta quarta-feira (7) um recurso contra a absolvição de Daniel Alves, que havia sido condenado por estupro, mas teve sua sentença anulada em março. Com essa nova medida, o caso será reaberto e encaminhado ao Tribunal Supremo da Espanha, última instância do Judiciário no país.

A apelação do MP se soma ao recurso já protocolado pela defesa da vítima no mês anterior, o que viabilizou o avanço do processo para a esfera nacional. A decisão de anular a condenação — tomada de forma unânime pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha — foi duramente criticada por promotores, que acusam a corte de deslegitimar o relato da vítima.

PUBLICIDADE

Daniel Alves foi sentenciado inicialmente a quatro anos e seis meses de prisão por estuprar uma jovem em uma boate de Barcelona, em dezembro de 2022. A sentença, de fevereiro de 2024, também previa liberdade vigiada e uma indenização próxima a R$ 1 milhão. Contudo, os desembargadores alegaram falhas e imprecisões nos depoimentos, além da ausência de diligências fundamentais para sustentar a acusação.

Desde março do ano passado, o ex-jogador responde em liberdade provisória após pagamento de fiança no valor de um milhão de euros. Embora esteja livre, ele permanece impedido de sair da Espanha.

Com os recursos aceitos, o caso volta a ser analisado — agora, pelo Tribunal Supremo, que dará uma decisão definitiva.