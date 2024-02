Ministro Alexandre de Moraes concede liberdade provisória ao presidente do PL

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu neste sábado (10) liberdade provisória para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Apesar disso, Moraes decidiu manter medidas cautelares que Valdemar deverá cumprir em liberdade.

Valdemar Costa Neto foi preso na quinta-feira (8), durante buscas e apreensões realizadas por agentes da Polícia Federal na sede do PL. Durante a ação, o político foi encontrado com uma arma, porém sem licença para utilizá-la, o que resultou em sua detenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posteriormente, durante as investigações, a PF encontrou uma pepita de ouro com Valdemar, o que levou a sua prisão também por suspeita de usurpação mineral. Nesse caso específico não está prevista a possibilidade de pagar fiança.

Na sexta-feira (9), Alexandre de Moraes havia convertido a prisão em flagrante de Valdemar Costa Neto em prisão preventiva, que não possui prazo determinado para acabar. No entanto, agora, levando em consideração parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), bem como a idade do réu, que tem 74 anos, e o fato de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, Moraes decidiu pela soltura do presidente do PL.

A decisão de Alexandre de Moraes de conceder liberdade provisória a Valdemar Costa Neto, presidente do PL, representa mais um desenvolvimento no caso que envolve as investigações e prisões realizadas pela Polícia Federal na sede do partido. Apesar de estar em liberdade, o político deverá cumprir medidas cautelares. Portanto, o desenrolar desse caso ainda está longe de ser concluído, e novos desdobramentos podem ocorrer nas próximas semanas.