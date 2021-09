Ministro Alexandre de Moraes manda a PF prender Zé Trovão e jornalista pró-Bolsonaro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (3), a prisão do Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, e a prisão do jornalista Wellington Macedo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. As prisões foram decretadas após pedido feito pela Procuradoria-Geral da República.

O jornalista e o caminhoneiro são investigados em um inquérito que trata do financiamento de supostos atos antidemocráticos.

Wellington Macedo foi preso em um hotel em Brasília. Em nota, a Polícia Federal (PF) disse que a medida “tem o objetivo de aprofundar investigações em curso nos autos de inquérito que tramita naquela Corte”.

A medida foi criticada nas redes sociais pela deputada federal Carla Zambelli, que criticou o “ego megalomaníaco” de Moraes.

– O ministro Alexandre de Moraes mandou prender Zé Trovão e Wellington Macedo. Vivendo o fim dos tempos. Este homem se julga uma divindade. Cansada de medir palavras com receio de ferir o ego megalomaníaco dele. Suas atitudes ecoarão na história, e até parte da esquerda já enxerga a verdade – escreveu.