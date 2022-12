Ministro Anderson Torres anuncia retomada da emissão de passaportes no Brasil

Redação AM POST*

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou neste sábado, 24, que a Polícia Federal voltou a emitir passaportes. Em uma postagem no Twitter, ele escreveu: “Conforme prometido ontem (23), a emissão de passaportes foi restabelecida prontamente pela Polícia Federal“.

De acordo com a postagem, ainda neste sábado começarão a ser emitidos os documentos solicitados em atendimento presencial realizado entre 1º e 22 de dezembro, gradativamente. “Novas solicitações terão o prazo normalizado tão logo as solicitações anteriores tenham sido processadas”, diz um trecho da publicação do ministro.

Conforme prometido ontem (23), a emissão de passaportes foi reestabelecida prontamente pela @policiafederal pic.twitter.com/t1BQvEE5Cu — Anderson Torres (@andersongtorres) December 24, 2022

A retomada do serviço foi anunciada depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, na sexta-feira 23, um projeto de lei que libera R$ 31,5 milhões para a emissão dos documentos.

De acordo com a Polícia Federal, cerca de 100 mil pessoas estão na fila de espera para a emissão do passaporte em todo o país.

A emissão do passaporte é feita por meio de um contrato com a Casa da Moeda. O cidadão paga uma taxa de R$ 257 para adquirir o documento, mas o valor não fica com a PF, e sim com o Tesouro Nacional.

*Com informações da Revista Oeste