Ministro da Defesa pede demissão a Bolsonaro

Redação AM POST

O ministro da Defesa, o gerenal Fernando Azevedo e Silva, pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro na tarde desta segunda-feira. É o segundo ministro que renuncia ao governo no mesmo dia. Mais cedo, quem entregou o cargo foi Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores.

Em nota oficial, o agora ex-ministro agradeceu o presidente Bolsonaro pela “oportunidade de servir o País”, mas não explica o motivo do desligamento.

Anunciado durante a transição de governo, em 2018, quando era assessor do então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, Azevedo e Silva foi chefe do Estado-Maior do Exército, considerado um dos cargos de maior prestígio.

O pedido de demissão do general pegou Brasília de surpresa, no momento em que ocorrem tratativas para encontrar um substituto para o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que também decidiu sair do governo.

Com as demissões de Ernesto e Azevedo, o presidente perde dois importantes expoentes do governo.

Confira a nota emitida por Fernando Azevedo e Silva:

