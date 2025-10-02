Ministro da Saúde confirma 59 ocorrências de intoxicação por metanol no Brasil

Notícias do Brasil – O país soma 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol, dos quais 12 já foram confirmados em laboratório — todos em São Paulo —, informaram as autoridades nesta quinta-feira (2). Há ainda cinco casos em investigação em Pernambuco e um no Distrito Federal, que segue em análise. Até o momento, uma morte foi confirmada na capital paulista. Outras sete seguem sob apuração: duas em Pernambuco, três em São Paulo e duas em São Bernardo do Campo.

O metanol é um tipo de álcool impróprio para consumo humano. Os sintomas iniciais podem se confundir com os de bebidas alcoólicas comuns, como náuseas e dor abdominal, mas evoluem rapidamente para turvação visual, convulsões, coma e até morte.

Brasil tem 12 casos confirmados de intoxicação por metanol e 47 suspeitos, diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. ➡️ Assista à #GloboNews: https://t.co/yAMjf4cw3V #GloboNewsMais pic.twitter.com/yk0fxX2FIX — GloboNews (@GloboNews) October 2, 2025

Durante coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a criação de uma sala de situação para monitoramento contínuo e afirmou que o governo mantém estoques de etanol farmacêutico — antídoto eficaz contra o metanol — em hospitais universitários. Segundo ele, está em andamento uma compra emergencial de 5 mil tratamentos, além da mobilização de 604 farmácias de manipulação aptas a produzir o medicamento.

O ministério também notificou a Anvisa para acionar agências reguladoras de dez países e empresas privadas na Índia e nos Estados Unidos, a fim de garantir a importação de formepisol, antídoto alternativo ao etanol farmacêutico. Para uma dessas instituições, foi solicitado o envio imediato de mil tratamentos. Padilha reforçou que não há expectativa de explosão de casos e que as medidas têm caráter preventivo: “Nós fazemos isso por precaução, porque somos responsáveis diante de uma situação anormal”.

No Distrito Federal, o rapper Hungria Hip Hop, nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, foi internado nesta quinta-feira (2) com sintomas compatíveis com intoxicação por substância tóxica. O caso segue em investigação e ainda não foi confirmado se se trata de metanol.