A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Ministro da Saúde confirma 59 ocorrências de intoxicação por metanol no Brasil

Ministério mobiliza 604 farmácias, aciona a Anvisa e aguarda confirmações laboratoriais enquanto monitora o caso investigado no DF.

Por Beatriz Silveira

02/10/2025 às 18:57 - Atualizado em 02/10/2025 às 18:59

Ver resumo

Notícias do Brasil – O país soma 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol, dos quais 12 já foram confirmados em laboratório — todos em São Paulo —, informaram as autoridades nesta quinta-feira (2). Há ainda cinco casos em investigação em Pernambuco e um no Distrito Federal, que segue em análise. Até o momento, uma morte foi confirmada na capital paulista. Outras sete seguem sob apuração: duas em Pernambuco, três em São Paulo e duas em São Bernardo do Campo.

PUBLICIDADE

O metanol é um tipo de álcool impróprio para consumo humano. Os sintomas iniciais podem se confundir com os de bebidas alcoólicas comuns, como náuseas e dor abdominal, mas evoluem rapidamente para turvação visual, convulsões, coma e até morte.

PUBLICIDADE

Durante coletiva, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou a criação de uma sala de situação para monitoramento contínuo e afirmou que o governo mantém estoques de etanol farmacêutico — antídoto eficaz contra o metanol — em hospitais universitários. Segundo ele, está em andamento uma compra emergencial de 5 mil tratamentos, além da mobilização de 604 farmácias de manipulação aptas a produzir o medicamento.

Leia também: Veja como está a onça-pintada resgatada com ferimentos no Rio Negro em Manaus

O ministério também notificou a Anvisa para acionar agências reguladoras de dez países e empresas privadas na Índia e nos Estados Unidos, a fim de garantir a importação de formepisol, antídoto alternativo ao etanol farmacêutico. Para uma dessas instituições, foi solicitado o envio imediato de mil tratamentos. Padilha reforçou que não há expectativa de explosão de casos e que as medidas têm caráter preventivo: “Nós fazemos isso por precaução, porque somos responsáveis diante de uma situação anormal”.

No Distrito Federal, o rapper Hungria Hip Hop, nome artístico de Gustavo da Hungria Neves, foi internado nesta quinta-feira (2) com sintomas compatíveis com intoxicação por substância tóxica. O caso segue em investigação e ainda não foi confirmado se se trata de metanol.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

MP-AM investiga maus-tratos e possível uso indevido da aposentadoria de idosa de 108 anos em Itacoatiara

Segundo a curadora, a idosa não estaria recebendo os cuidados adequados por parte dos filhos.

há 57 segundos

Brasil

Ministério da Saúde mantém caso de Hungria como suspeita de intoxicação por metanol

Rapper está estável na UTI do DF Star e passou por hemodiálise.

há 33 minutos

Manaus

Associação Amigos de Autistas no Amazonas recebe apoio da Cachaçaria do Dedé em feijoada beneficente

O evento terá início às 12h15 e contará com música ao vivo, rifas e diversos prêmios do Grupo Dedé Parente.

há 35 minutos

Manaus

Manaus ganha centro único de cuidado para gatos com fusão do CATshop Gato Manauara e Unidade de Saúde Felina

Agora, o Catshop dá um passo ainda maior ao se integrar à Unidade de Saúde Felina, formando uma rede completa.

há 49 minutos

Polícia

Homem é preso por agredir e injuriar companheira em Manaus

Vítima, de 22 anos, apresentou lesões visíveis em 24 de setembro.

há 52 minutos