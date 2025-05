Ministro do Desenvolvimento Agrário se reúne com entidade investigada pela PF e omite encontro da agenda oficial

Notícias do Brasil – O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT), participou na quarta-feira (7/5) de uma reunião com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), entidade investigada pela Polícia Federal (PF) por suspeita de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Apesar da relevância do encontro, ele não foi incluído na agenda oficial do ministro nem divulgado em suas redes sociais.

Leia mais: Dois deputados do Amazonas votaram contra ato da Câmara que livra Ramagem de ação penal

PUBLICIDADE

A Contag, que tem vínculos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), está no centro da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF em abril. A operação apura fraudes envolvendo cobranças indevidas em benefícios previdenciários e já levou à demissão do então presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupi. Apesar de ter sido alvo de mandado de busca e apreensão, a Contag não teve recursos bloqueados pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Durante a reunião com o ministro, a diretoria da Contag entregou a pauta do Grito da Terra Brasil 2025, com reivindicações relacionadas à agricultura familiar, sustentabilidade e reforma agrária. Também participaram do encontro a secretária-executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República, Kelli Mafort; a secretária-executiva do MDA, Fernanda Machiaveli; o presidente da Conab, Edegar Preto; e o presidente do Incra, César Aldrighi.