Ministro do STF concede liberdade provisória ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto

No último sábado (10), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu conceder liberdade provisória ao presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto. O dirigente, que foi detido na quinta-feira (8) durante a Operação Tempus Veritatis, deixou a prisão na noite de sábado e estará sujeito a uma série de medidas cautelares.

Inicialmente, na sexta-feira (9), Moraes havia determinado a conversão da prisão em flagrante de Valdemar em prisão preventiva. No entanto, o ministro reconsiderou sua decisão, levando em consideração a idade do político, que tem 74 anos, e o fato de não ter cometido crimes violentos ou ameaçadores. “Apesar de continuarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, algumas circunstâncias específicas devem ser analisadas, uma vez que o investigado é idoso e não teria cometido os crimes com violência ou grave ameaça”, afirmou Moraes em sua decisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as condições estabelecidas para a liberdade provisória, Valdemar Costa Neto está proibido de manter contato com os demais investigados, inclusive por meio de advogados, e não poderá deixar o país.

A prisão de Valdemar ocorreu em decorrência de uma busca e apreensão na sede do PL, onde a Polícia Federal encontrou uma arma com registro inválido e uma pepita de ouro. A defesa do político argumenta que a posse da pedra não configura delito, conforme a jurisprudência, e que a arma, registrada, pertence a um parente, sendo esquecida há vários anos no apartamento de Valdemar.

Redação AM POST