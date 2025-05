Ministro do Trabalho defende transição de jornada 6×1 para 5×2 no comércio

Notícias do Brasil – O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta quarta-feira (7/5), durante audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, que vê como viável a redução da jornada máxima de trabalho no Brasil. Segundo ele, uma das propostas é a transição da atual escala 6×1 para um modelo 5×2, especialmente no setor do comércio.

“A jornada 6×1 é cruel. Migrar para o 5×2 já seria um avanço considerável, principalmente para os trabalhadores do comércio, que têm feito muitas queixas”, declarou Marinho. Ele destacou que ainda não seria o momento para adotar a escala 4×3, mas reforçou que negociações setoriais podem viabilizar ajustes por meio de convenções coletivas.

O tema da jornada de trabalho também foi mencionado pelo presidente Lula, em pronunciamento no Dia do Trabalhador, ao afirmar que o governo irá discutir a PEC da deputada Erika Hilton (PSOL-SP), que propõe a redução da carga horária semanal.]

Durante a audiência, Marinho ressaltou que os jovens estão cada vez mais resistentes a longas jornadas com baixos salários, o que compromete o acesso à cultura, lazer e educação. Ele também alertou para os impactos psíquicos gerados por ambientes de trabalho hostis e cargas horárias excessivas.

O ministro defendeu que o país precisa amadurecer o debate e construir consensos entre empregadores e trabalhadores, de forma equilibrada e responsável.