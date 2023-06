Ministro Gilmar Mendes libera piso da enfermagem para julgamento no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes liberou, na noite dessa sexta-feira (9/6), o processo sobre o piso salarial nacional da enfermagem. O caso estava parado desde 24 de maio, quando ele apresentou um pedido de vista (mais tempo para análise), interrompendo o julgamento na Corte. A legislação que estabelece o mínimo da categoria foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada sem previsão orçamentária.

O que está na mesa é o cumprimento da lei aprovada em 2022 que estabeleceu o piso nacional da enfermagem em R$ 4.750 para os profissionais de enfermagem; R$ 3.325 para os técnicos de enfermagem e R$ 2.375 para auxiliares e parteiras. O piso se aplica tanto para trabalhadores dos setores público quanto do privado.

Dessa forma, a retomada do julgamento ocorrerá em plenário virtual entre os dias 16 e 23 de junho. Os ministros julgavam uma decisão de Luís Roberto Barroso, que liberou o pagamento do piso, com a fixação de regras para a sua aplicação.

Até o caso ser paralisado, votaram Barroso (relator) e o ministro Edson Fachin, que divergiu do colega sobre as condições estabelecidas para o pagamento do piso. Fachin considerou que o piso deve valer da mesma forma para todas as categorias — enfermeiro, técnico, auxiliar — tanto do setor público quando do privado.