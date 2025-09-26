Ministro Gilmar Mendes se emociona mas engole choro ao chamar Moraes de herói no STF

Notícias do Brasil – O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emocionou-se nesta quinta-feira (25/9) durante discurso na última sessão de Luís Roberto Barroso como presidente da Corte, e ao fazer elogios ao ministro Alexandre de Moraes, que assumirá como vice-presidente. A cerimônia, marcada por forte simbolismo, reacendeu críticas sobre a postura política e a parcialidade de alguns integrantes da mais alta corte do país.

Durante o discurso, Gilmar Mendes recordou a condução do julgamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, afirmando que o episódio representou um marco histórico ao condenar o ex-presidente Bolsonaro e militares de alta patente. “Trata-se de um evento raríssimo, também em termos mundiais”, declarou, emocionado.

O tom solene e emotivo, entretanto, não impediu que críticos apontassem uma forte parcialidade do STF em casos políticos, questionando se a corte atua de forma independente ou favorece determinados interesses.

Gilmar Mendes chamou o papel de Moraes na condução do julgamento de “quase ou verdadeiramente heroico”, enquanto tomava um copo d’água para conter as lágrimas.

Enquanto Edson Fachin será empossado como presidente, a ascensão de Moraes à vice-presidência reforça a continuidade de uma Corte marcada por polarização.