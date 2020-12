Ministro indicado por Bolsonaro para o STF, vota a favor de Lula no caso de depoimento de Palocci

Redação AM POST

O ministro Kassio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), votou a favor do ex-presidente Lula (PT) na primeira ação que analisou no Supremo envolvendo o petista.

O julgamento é referente a recurso da Procuradoria Geral da República (PGR) contra a retirada da delação de Antonio Palocci do processo em que Lula é acusado de receber imóvel de R$ 12 milhões da Odebrecht para abrigar seu instituto.

A delação foi retirada pela Segunda Turma em agosto, com os votos de Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.

Ao analisar o recurso, Kassio acompanhou os dois ministros e formou a maioria no colegiado a favor de Lula. Ainda falta o voto de Cármen Lúcia.

Kassio em seu currículo duas nomeações assinadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma vaga no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PI).

Quando era desembargador ele também concedeu em 2018 liberdade ao ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro, após ele ter sido condenado por comandar um esquema milionário de fraudes em licitações e desvios de recursos públicos no executivo do municipal.