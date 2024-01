Ministro Toffoli recebe alta após cirurgia de correção de hérnias

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta médica na manhã deste domingo (21) após ser submetido a uma cirurgia para corrigir duas hérnias na região do abdômen. O procedimento ocorreu no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

De acordo com boletim médico, o ministro foi submetido à cirurgia para “correção de uma hérnia inguinal direta, além de hérnia umbilical”. A cirurgia foi bem-sucedida.

Ainda de acordo com a nota, Toffoli seguirá com os cuidados médicos em casa.

O ministro do STF foi acompanhado pelos médicos Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, Ludhmilla Hajjar e Pedro Loretti.

Confira a nota do hospital na íntegra:

“O Hospital Vila Nova Star informa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli, recebeu alta na manhã de hoje, após a visita de rotina da Dra. Ludhmilla Hajjar. Ontem o ministro passou por uma cirurgia robótica para correção de uma hérnia inguinal direta, além de hérnia umbilical. Agora seguirá com os cuidados em casa.”

