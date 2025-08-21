A notícia que atravessa o Brasil!

Ministros do STF criticam inclusão de conversas pessoais no relatório da PF que indiciou Bolsonaro e Eduardo

As conversas em questão foram extraídas de diálogos entre Bolsonaro e Eduardo, além de troca de mensagens com o pastor Silas Malafaia.

Por Jonas Souza

21/08/2025 às 20:02

Notícias do Brasil  – Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) reagiram com críticas ao relatório da Polícia Federal (PF) utilizado para indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação nas investigações relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado. A denúncia inclui conversas pessoais entre pai e filho, o que foi considerado “inocorrente” do ponto de vista processual.

Leia mais: STF interrompe análise de acordo para ressarcir aposentados lesados por fraudes no INSS

Um magistrado da Corte declarou que a inclusão dessas conversas pessoais — extraídas por meio da apreensão do celular de Bolsonaro — seria um “elemento desnecessário que não era objeto do inquérito”. Outro integrante do STF acrescentou que tal inclusão reforça a impressão de haver uma tentativa de criar um “fato político” visando prejudicar a imagem dos investigados, o que, segundo ele, compromete a integridade da investigação.

As conversas em questão foram extraídas de diálogos entre Bolsonaro e Eduardo, além de troca de mensagens com o pastor Silas Malafaia. Essas conversas não teriam relação direta com a fundamentação jurídica do indiciamento, o que alimenta críticas internas ao procedimento adotado pela Polícia Federal.

