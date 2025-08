Ministros do STF discordam da prisão domiciliar de Bolsonaro

Notícias do Brasil – A decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi alvo de críticas nos bastidores da Corte.

As informaçõesforam obtidas pela Revista Oeste.

Um dos ministros classificou a medida como “precipitada”, enquanto outro avaliou que seria mais prudente esperar o julgamento da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Um terceiro integrante do STF demonstrou preocupação com o impacto político da decisão, especialmente após as sanções impostas pelos Estados Unidos a Moraes.

Apesar do discurso público de autonomia, esse magistrado confidenciou temores em relação às consequências que essas sanções podem ter sobre os familiares e o patrimônio de membros do Supremo que mantêm ativos no exterior.

As reações internas indicam um possível isolamento de Moraes dentro do STF, evidenciando tensão entre sua decisão monocrática e o entendimento de outros ministros.