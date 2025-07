Ministros querem que Lula restrinja vistos de autoridades do governo Trump em resposta a ação contra Moraes

Notícias do Brasil – Ministros do Palácio do Planalto vão sugerir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que adote medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos, após a revogação dos vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, seus familiares e aliados. A ideia é restringir a entrada no Brasil de autoridades ligadas ao atual governo norte-americano de Donald Trump, bem como de dirigentes das grandes empresas de tecnologia, as chamadas big techs.

A proposta surgiu como uma reação à decisão anunciada nesta sexta-feira (18/7) pelo Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que justificou a medida contra Moraes e seus aliados alegando “ameaça à liberdade de expressão” e “consequências adversas à política externa americana”.

Leia mais: Governo Trump manda suspender vistos de Moraes, familiares e aliados do STF, anuncia Marco Rubio

Segundo um auxiliar direto de Lula, o gesto dos EUA foi considerado “hostil e desrespeitoso” com as instituições brasileiras e deve ser respondido à altura. “É um ataque à soberania nacional e uma ingerência inaceitável nos assuntos internos do Brasil”, afirmou o ministro sob condição de anonimato.

A ideia do governo brasileiro é aplicar as restrições de visto a membros do núcleo duro do governo Trump, sobretudo aqueles ligados a decisões diplomáticas e à propagação de discursos considerados antidemocráticos. Já no caso das big techs, o Planalto avalia que executivos que atuam no Brasil e no exterior precisam se posicionar diante do que o governo vê como “colaboração silenciosa com movimentos extremistas”.

Ainda não há uma decisão oficial de Lula sobre o tema, mas o debate deve avançar nos próximos dias dentro do núcleo de articulação política e no Itamaraty.