Missionário é preso por dopar e filmar a própria filha sendo estuprada

A delegada Maria Luiza Machado, titular da Dcav, ressaltou a natureza hedionda dos atos. “Chamou a atenção, em razão dos vídeos que analisamos, o fato de que a conduta era extremamente gravosa e que a vítima encontrava-se desacordada,” explicou. A delegada indicou que a menina estava “sem se mover” nos registros, o que aponta para uma nova linha investigativa. “Portanto, nós vamos iniciar uma linha investigativa que aponta que esse indivíduo medica a vítima para ela se manter imóvel e ele conseguir continuar praticando esses atos”, afirmou Machado.

Anos de estupro

Os crimes, que ocorriam há pelo menos dois anos, com o último vídeo registrado em setembro, agravavam-se pelo fato de o autor residir com a filha e ostentar uma posição de confiança sobre ela.

A Dcav também descobriu que o missionário instalou câmeras escondidas na residência para filmar a adolescente em momentos íntimos. Além disso, foi revelado que alguns dos abusos foram realizados na presença do irmão da vítima, de apenas 4 anos.

A especializada solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, bem como a busca e apreensão de seus dispositivos eletrônicos e a quebra de sigilo de dados. Os mandados foram expedidos e cumpridos neste domingo, após diversas diligências da polícia para localizá-lo.