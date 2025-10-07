A notícia que atravessa o Brasil!

Brasil

Missionário é preso por dopar e filmar a própria filha sendo estuprada

Além disso, foi revelado que alguns dos abusos foram realizados na presença do irmão da vítima, de apenas 4 anos.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 19:35

Notícias do Brasil – Um missionário foi preso no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sob a grave acusação de estuprar a própria filha, de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil (PCERJ), um detalhe chocante das investigações é que a vítima ficava desacordada durante os abusos.

A investigação teve início após organizações internacionais identificarem que o suspeito armazenava conteúdo de pornografia infantil em seus aparelhos eletrônicos. A Delegacia de Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) apurou que as imagens eram, na verdade, da filha do missionário.

A delegada Maria Luiza Machado, titular da Dcav, ressaltou a natureza hedionda dos atos. “Chamou a atenção, em razão dos vídeos que analisamos, o fato de que a conduta era extremamente gravosa e que a vítima encontrava-se desacordada,” explicou. A delegada indicou que a menina estava “sem se mover” nos registros, o que aponta para uma nova linha investigativa. “Portanto, nós vamos iniciar uma linha investigativa que aponta que esse indivíduo medica a vítima para ela se manter imóvel e ele conseguir continuar praticando esses atos”, afirmou Machado.

Anos de estupro

Os crimes, que ocorriam há pelo menos dois anos, com o último vídeo registrado em setembro, agravavam-se pelo fato de o autor residir com a filha e ostentar uma posição de confiança sobre ela.

A Dcav também descobriu que o missionário instalou câmeras escondidas na residência para filmar a adolescente em momentos íntimos. Além disso, foi revelado que alguns dos abusos foram realizados na presença do irmão da vítima, de apenas 4 anos.

A especializada solicitou à Justiça a prisão temporária do suspeito, bem como a busca e apreensão de seus dispositivos eletrônicos e a quebra de sigilo de dados. Os mandados foram expedidos e cumpridos neste domingo, após diversas diligências da polícia para localizá-lo.

 

