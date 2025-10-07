Notícias do Brasil – Um missionário foi preso no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, sob a grave acusação de estuprar a própria filha, de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil (PCERJ), um detalhe chocante das investigações é que a vítima ficava desacordada durante os abusos.
Brasil
Missionário é preso por dopar e filmar a própria filha sendo estuprada
Além disso, foi revelado que alguns dos abusos foram realizados na presença do irmão da vítima, de apenas 4 anos.
