A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Mistério: Veja o momento em que fazendeiro encontra suposto lobisomem após ataque brutal a porcos

Moradores ficam intrigados após descoberta de criatura sem vida às margens de estrada.

Por Marcia Jornalist

12/08/2025 às 12:20

Ver resumo

Notícias do Brasil – Na manhã deste domingo, 10, a cidade de Itarema, no interior do Ceará, foi palco de um mistério que deixou os moradores intrigados e assustados. Um animal estranho, já sem vida, foi encontrado às margens de uma estrada próxima à cidade, gerando especulações e discussões entre a população.

PUBLICIDADE

A descoberta ocorreu poucas horas após um ataque brutal a um porco dentro de um terreiro, que apresentava ferimentos profundos e cortes que pareciam ter sido causados por garras afiadas. Os moradores associaram os dois eventos, alimentando teorias sobre a natureza do animal encontrado.

A aparência do corpo gerou uma série de suposições, com alguns acreditando que se tratava de uma criatura mítica, como um lobisomem, enquanto outros sugeriam que poderia ser um animal silvestre desconhecido na região. O clima de mistério aumentou ainda mais com a circulação de imagens do animal e do porco ferido nas redes sociais.

PUBLICIDADE

Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a espécie do animal ou a causa de sua morte. As autoridades locais foram notificadas e devem realizar investigações para esclarecer o ocorrido. A situação destaca a curiosidade e a preocupação dos moradores em relação à fauna local, além de ressaltar a necessidade de esclarecimentos sobre eventos não convencionais.

A lenda do lobisomem é uma das mais fascinantes e temidas do folclore brasileiro, permeando a cultura popular com histórias de transformações e criaturas sobrenaturais. Segundo a tradição, o lobisomem seria um homem que, ao ser amaldiçoado, se transforma em um lobo nas noites de lua cheia. Muitas pessoas, especialmente em áreas rurais, afirmam ter avistado essa criatura, gerando uma série de relatos intrigantes entre fazendeiros e moradores de sítios.

LEIA MAIS: Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, é preso em operação contra corrupção bilionária

Os testemunhos são variados: alguns descrevem encontros com a figura aterrorizante de um lobo gigante, enquanto outros falam sobre gritos e uivos que ecoam pela noite, atribuindo-os à presença do lobisomem. Essas histórias alimentam o temor e a curiosidade da população, que muitas vezes se reúne para discutir avistamentos e experiências pessoais.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Brasil

Defesa de Bolsonaro solicita autorização a Moraes para realização de exames médicos em hospital

Pedido inclui permanência de até oito horas para avaliação de tratamento e solicita visita de aliados ao ex-presidente.

há 16 segundos

Polícia

Suspeito de tentar matar homem em praça de Itapiranga é preso em Urucurituba

O crime foi registrado em vídeos e divulgada em redes sociais.

há 13 minutos

Esporte

Clássicos em Jogo: Oitavas de final da Copa do Brasil prometem emoção

Sorteio na CBF define confrontos emocionantes entre grandes clubes do futebol brasileiro.

há 30 minutos

Economia

Preço do café moído registra primeira queda após 18 meses de alta

Apesar da queda em julho, valor do produto acumula aumento de mais de 70% nos últimos 12 meses, revela IBGE.

há 42 minutos

Mundo

Primeiro-ministro de Israel será julgado por corrupção em novembro

Netanyahu é acusado de suborno, fraude e abuso de confiança.

há 43 minutos