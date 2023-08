Modelo morre após cair de terceiro andar de boate interditada

O modelo Sued de Oliveira, de 44 anos, morreu, na madrugada da última segunda-feira (7), após cair do terceiro andar da boate Street Lapa, no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram o momento do acidente.

Na gravação, é possível ver o modelo descendo as escadas e encostando no guarda corpo quando, de repente, ele caiu para frente, sobre o corrimão. A vítima chegou a ser socorrida, por volta das 4h, e levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas não resistiu. A família só foi informada às 11h do que tinha acontecido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o local não tem documentação regularizada e está interditada desde janeiro de 2021, após o local apresentar risco ao público.

O caso está sendo investigado pela 5ª DP, de Mem de Sá.

Redação AM POST