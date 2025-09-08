Briga de casal termina com homem morto e mulher ferida

Notícias do Brasil – Uma briga entre um casal terminou com a morte de um homem de 41 anos e a companheira dele gravemente ferida na manhã deste domingo (7), no Centro de Chapecó, Santa Catarina.

Valter de Vargas Aita, conhecido como “Valtinho”, foi encontrado caído na escada do prédio onde moravam, após deixar marcas de sangue pelos corredores.

Testemunhas ouviram o conflito no apartamento localizado na Rua 7 de Setembro. Ao chegar ao local, a polícia encontrou Valter com ferimentos na barriga, costas, rosto e pescoço.

Ele tentou sair do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na escada.

A companheira, de 43 anos, também ficou ferida e foi levada para cirurgia em estado crítico. Ela está sob custódia policial e, caso receba alta, será presa em flagrante.

Segundo o delegado de plantão, ambos teriam se agredido com faca durante a discussão.

A mulher possui mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul por roubo, com pena de 15 anos a cumprir. O delegado informou ainda que, caso sobreviva, a prisão em flagrante poderá ser convertida em prisão temporária.

As motivações do crime ainda são desconhecidas, e a Polícia Civil segue investigando para esclarecer as circunstâncias do caso.